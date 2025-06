Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 89,5 punti

L’apertura odierna del differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi mostra un allargamento a 895 punti, segnando un aumento rispetto ai 88 punti di venerdì. La tensione sui mercati si riflette anche nei rendimenti, con l’Italia stabile al 3,47%, mentre la Germania riduce leggermente il suo al 2,57%. Un quadro che invita a monitorare attentamente le prossime mosse degli investitori e gli sviluppi geopolitici europei.

Avvio in rialzo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a quota 89,5 punti, contro gli 88 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,47%, mentre quello tedesco cede 1,2 punti al 2,57%.

