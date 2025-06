Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 87 punti base

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi continua a restringersi, toccando i minimi dal 2010 a 87 punti base. Un chiaro segnale di fiducia nei mercati europei e di una percezione di minor rischio associata alla nostra economia. Con il rendimento del Tesoro al 3,47%, gli investitori sembrano trovare nuove opportunit√† in Italia. √ą il momento di analizzare cosa questa dinamica possa significare per le strategie di investimento future e per la stabilit√† finanziaria dell‚ÄôEurozona.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ancora in ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 87,2 punti base contro gli 88 della conclusione di venerd√¨. Lo spread ha cos√¨ nuovamente ritoccato di qualche frazione i minimi dal 2010. Il rendimento del prodotto del Tesoro √® al 3,47%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 87 punti base

