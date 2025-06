lo showrunner di skeleton crew ha parlato del suo futuro nel franchise

Jon Watts, il talentuoso showrunner di Skeleton Crew, ha svelato il suo entusiasmo e il desiderio di proseguire nel mondo di Star Wars, alimentando le speranze dei fan. Con un pizzico di mistero, ha lasciato intendere che il suo futuro nel franchise è ancora tutto da scrivere, mantenendo alta la curiosità su eventuali nuovi capitoli. Insomma, il viaggio in galassia promette ancora grandi sorprese e sviluppi entusiasmanti.

Jon Watts, regista e sceneggiatore nonché showrunner di Skeleton Crew, in una nuova intervista, ha parlato apertamente del suo futuro in Star Wars e di una possibile seconda stagione della serie, rivelando tantissime cose. Al Mediterrane Film Festival, Watts ha espresso il desiderio di continuare a lavorare in Star Wars, ma è rimasto vago su esattamente cosa. Ha detto di non poter scendere nei dettagli, come un classico registasceneggiatore che sta lavorando attivamente ad un progetto segreto. Questa sua conferma (o meglio, non negazione) suggerisce che il suo tempo con il franchise non sia finito, alimentando l'attesa per quella che potrebbe essere la sua prossima collaborazione con Lucasfilm, che si tratti di una seconda stagione della serie di Disney+ o di un progetto completamente nuovo ambientato nell'universo fantascientifico.