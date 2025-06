Lo sguardo al futuro di ECOVACS fra IA e nuove tecnologie

Ecovacs Robotics guarda al futuro con entusiasmo, unendo intelligenza artificiale e tecnologie all’avanguardia per rivoluzionare la robotica internazionale. Dal suo debutto nel 1998, l’azienda si è affermata come leader in Cina e sta espandendo il suo successo in Europa, puntando a innovazioni che cambieranno il modo di vivere e lavorare. Con una visione ambiziosa, Ecovacs si prepara a scrivere il prossimo capitolo della rivoluzione robotica, aprendo nuove frontiere di possibilità.

Milano, 30 giu. (askanews) - Fra tecnologia e innovazione, lo sguardo di ECOVACS ROBOTICS si allarga sull'Europa e sul futuro della robotica internazionale. L'azienda nata nel 1998, dal 2006 ha sviluppato il proprio brand fino all'evoluzione attuale, in cui è leader di mercato nel proprio settore in Cina e può vantare ricavi da oltre 2 miliardi di dollari. Con un obiettivo chiaro, come racconta Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di ECOVACS ROBOTICS: "Il claim dell'azienda è 'robotics for all', per portare la robotica nella vita quotidiana di tutte le persone, per semplificare il quotidiano e far fare ai robot i lavori meno divertenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo sguardo al futuro di ECOVACS, fra IA e nuove tecnologie

