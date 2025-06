Lo scontro poi le fiamme | due veicoli incendiati a Barcola

Un violento incidente su viale Miramare a Barcola ha scatenato un incendio che ha coinvolto due veicoli, lasciando dietro di sé fiamme e fumo. L’impatto tra una moto e un’auto, forse una Ford, si è consumato davanti al negozio Il pane quotidiano, trasformandosi in un dramma che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Ma cosa è successo davvero in quel tragico pomeriggio? Ecco i dettagli.

