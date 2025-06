Lo sci arriva ad Arezzo | l’avventura del Tuscar Canaglia

L’avventura dello Sci Club Tuscar Canaglia prese vita nel 1981, ispirata dalla passione condivisa per lo sci e dalla voglia di sfidare i propri limiti. Da quella prima gara sul Campolino, con poche tessere e tanta determinazione, il club è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi e apprezzati della regione. Un percorso fatto di emozioni, amicizie e sfide che ancora oggi continua a scrivere pagine indimenticabili sulla neve.

Nel 1981, di ritorno dai Campionati Europei Bancari, decidemmo — io, il mio collega Franco Bencini e Riccardo Cassai — di fondare uno sci club. Nacque così lo Sci Club Tuscar Canaglia. Il 6 gennaio 1982 iscrivemmo ufficialmente alla nostra prima gara sulle piste del Campolino due donne, le sorelle Ducci, e mio figlio Tommaso. Fu solo l'inizio. L'anno successivo, nel 1983, raggiungemmo il traguardo delle 600 tessere, diventando uno dei più grandi sci club della Toscana. Ogni fine settimana portavamo tra le 50 e le 100 persone a sciare all'Abetone. Nel 1984 riuscimmo ad affittare un intero albergo per una settimana a Madonna di Campiglio e l'anno successivo organizzammo un ponte del Primo Maggio con 100 persone in Val Senales per quattro giorni.