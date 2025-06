LIVE Wimbledon la prima giornata | subito Alcaraz-Fognini poi Paolini e Berrettini

Il grande tennis torna a Londra con il prestigioso torneo di Wimbledon, la terza tappa dello Slam stagionale. La prima giornata promette emozioni con Alcaraz e Fognini subito protagonisti, seguiti da Paolini e Berrettini. Oggi si apre ufficialmente il campo, mentre domani saranno i giovani italiani Sinner e Musetti a fare il loro debutto, pronti a regalare spettacolo e pathos al pubblico di tutto il mondo.

Oggi scatta il torneo londinese, la terza prova stagionale dello Slam: in campo 7 italiani. Domani il debutto di Sinner e Musetti.

Quanti punti difende Sinner tra Roland Garros e Wimbledon: serve mettere fieno in cascina su Alcaraz prima del cemento - Tra Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz ha difeso il titolo in due grandi slam, mentre Jannik Sinner si è confermato tra i top, con vittorie e ottimi risultati sui campi di erba e terra.

Spazio al #tennis. Subito tanta Italia nella prima giornata del torneo di #Wimbledon, in attesa dell'esordio di #JannikSinner, previsto per domani nel derby con #LucaNardi. Facciamo il punto con il nostro @MassimoCaputi. #NonStopNews LIVE https:// Vai su X

Il tabellone di Wimbledon accende subito il dibattito sui sorteggi di Sinner e Alcaraz: riusciranno a ripetere la finale di Parigi o qualcuno si intrometterà nella loro rivalità? Nella nuova puntata di Zero Trenta, il podcast tennistico di Sportellate, prendiamo in Vai su Facebook

