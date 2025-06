LIVE Paolini-Sevastova Wimbledon 2025 in DIRETTA | si comincia contro la veterana lettone

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta più attesa di Wimbledon 2025! Oggi Jasmine Paolini, fresca finalista 2024 e rinomata protagonista del tennis femminile italiano, affronta la veterana Anastasija Sevastova in una sfida che promette emozioni intense. Riuscirà la toscana a bissare il successo dello scorso anno? Restate con noi per aggiornamenti live e scoprite insieme il primo capitolo di questa emozionante avventura sulle verdi erbe londinesi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d’esordio a Wimbledon 2025, un dolce ritorno per Jasmine PAOLINI, da finalista in carica. La prima pietra andrà messa contro la rientrante veterana lettone Anastasija Sevastova. La finale del 2024 è stato un autentico capolavoro della toscana e del suo staff di allora. Dodici mesi dopo torna da n.5 del mondo e da campionessa di Roma nel tempio del tennis, e lo fa con ambizioni importanti! Il cammino comincia con uno scoglio che non dovrebbe essere troppo resistente per l’azzurra, che comunque lasciò un parziale nel match d’esordio anche al Roland Garros contro la cinese Yuan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si comincia contro la veterana lettone

In questa notizia si parla di: diretta - paolini - sevastova - wimbledon

LIVE Paolini-Fernandez 7-6 5-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: la canadese serve per restare nel match - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025, con la canadese al servizio per rimanere nel match.

Jasmine Paolini debutta a Wimbledon: ecco quando gioca contro Sevastova e dove vederla in diretta Leggi di più Vai su X

Jasmine Paolini si presenta con umiltà a Wimbledon, dove esordirà lunedì contro Sevastova, puntando a partire bene senza alzare troppo le aspettative. "Sto cercando di concentrarmi sul primo match, provare a giocare una buona partita con un buon livello Vai su Facebook

Jasmine Paolini debutta a Wimbledon: ecco quando gioca contro Sevastova e dove vederla in diretta; Sorteggio Wimbledon 2025 in diretta: chi saranno gli avversari di Sinner e Paolini; Jasmine Paolini a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis WTA.

Wimbledon 2025, Jasmine Paolini - Sevastova, dove vedere il match in tv e streaming - Jasmine Paolini scende in campo per il debutto al torneo di Wimbledon 2025 al debutto contro la Sevastova. Secondo tag24.it

Wimbledon, lunedì il primo turno con 7 italiani in campo e in diretta su Sky - Ormai è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon: si parte lunedì 30 giugno con ben 7 italiani in campo, tra cui Berrettini, Fognini (che sfida Alcaraz) e Paolini. Come scrive sport.sky.it