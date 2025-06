LIVE Paolini-Sevastova Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra esordisce su un campo pericoloso

Il grande giorno è finalmente arrivato: Wimbledon 2025 accoglie le prime sfide mozzafiato sul famigerato 'cimitero dei campioni'. Tra emozioni e sorprese, l'azzurra Paolini si prepara al suo esordio su un campo pericoloso e ricco di storia. Riuscirà a superare questa prima prova? Restate con noi, perché nel tennis tutto può succedere e questa giornata promette di essere indimenticabile!

Si gioca infatti sul campo denominato 'cimitero dei campioni', sul quale è caduto stamattina il semifinalista in carica Daniil Medvedev e a cui è appena scampata Keys. Adesso sta rispondendo alle domande sul campo, tra poco potranno entrare le due contendenti che più ci interessano! 18:30 In questo pazzo day-1 di Wimbledon 2025 nulla è sicuro! Anche un esordio contro una mamma di 35 anni, che è tornata quest'anno con il ranking protetto a giocare nel massimo circuito e che lascerà a breve la racchetta al chiodo potrebbe rivelarsi una gatta da pelare.

Wimbledon oggi in diretta, in campo Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 3-4: break e controbreak nel 3° set. Medvedev eliminato; Wimbledon, Berrettini e Paolini diretta: segui la giornata degli italiani, tennis oggi live; LIVE Wimbledon, la prima giornata: ora Fognini-Alcaraz 5-7, parità 2-2 nel secondo set. Medvedev out.

Wimbledon, Berrettini e Paolini diretta: segui la giornata degli italiani, tennis oggi live - Inizierà prima Matteo Berrettini con Jasmine Paolini che dovrebbe scendere in campo intorno alle 17. Da corrieredellosport.it

Tennis, Wimbledon 2025: le partite di oggi. In corso la sfida Fognini-Alcaraz - ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) dopo le 17. Scrive tg24.sky.it