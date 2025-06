LIVE Paolini-Sevastova Wimbledon 2025 in DIRETTA | fuori Medvedev a rischio Keys Quando gioca l’azzurra

Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale su Jasmine Paolini, protagonista della giornata a Wimbledon 2025. Tra sorprese e sfide emozionanti, il torneo si conferma un evento ricco di colpi di scena. Quando esordirà l’italiana sul centrale? Scopritelo seguendo la diretta e non perdete neanche un attimo di questa avvincente manifestazione tennistica!

17:40 Siamo un set pari sul Campo 2 tra Keys e Ruse, ancora attesa quindi per Jasmine PAOLINI! Tra le sorprese principali della prima giornata di Wimbledon 2025 la sconfitta di Daniil Medvedev contro Bonzi in 4 parziali, adesso un'altra big, Madison Keys, in difficoltà sul campo in cui 2 (denominato da molti il 'cimitero dei campioni'). A breve esordirà nel torneo, qui, anche Jasmine PAOLINI:  proprio al termine della partita tra Keys e Ruse. 16:30 Ruse vince il primo set contro Madison Keys (7-6, 7-4 al tie-break), campionessa degli Australian Open: poi Jasmine PAOLINI! 15:27 FUORI il campione Slam e semifinalista delle ultime due edizioni di Wimbledon Daniil Medvedev: ora Ruse-Keys, poi Jasmine! 14:40 Il semifinalista in carica Daniil Medvedev è sotto due set a uno contro Bonzi! Poi Ruse-Keys e dopo quella partita toccherà finalmente a Jasmine PAOLINI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d'esordio a Wimbledon 2025, un dolce ritorno per Jasmine PAOLINI, da finalista in carica.