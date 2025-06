LIVE Paolini-Sevastova Wimbledon 2025 in DIRETTA | clamoroso fuori Medvedev! Azzurra tra una partita

Benvenuti alla nostra emozionante diretta di Wimbledon 2025! Oggi, un torneo ricco di sorprese ci porta a vivere da vicino le imprese di campioni e giovani promesse: Paolini e Sevastova in azione, Medvedev fuori sorpresa e l’Italia pronta a tifare forte. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale, momenti emozionanti e tutte le emozioni di questa splendida edizione. Restate con noi, il grande spettacolo sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 FUORI il campione Slam e semifinalista delle ultime due edizioni di Wimbledon Daniil Medvedev: ora Ruse-Keys, poi Jasmine! 14:40 Il semifinalista in carica Daniil Medvedev è sotto due set a uno contro Bonzi! Poi Ruse-Keys e dopo quella partita toccherà finalmente a Jasmine PAOLINI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita d’esordio a Wimbledon 2025, un dolce ritorno per Jasmine PAOLINI, da finalista in carica. La prima pietra andrà messa contro la rientrante veterana lettone Anastasija Sevastova. La finale del 2024 è stato un autentico capolavoro della toscana e del suo staff di allora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: clamoroso, fuori Medvedev! Azzurra tra una partita

