LIVE Paolini-Sevastova 2-6 6-3 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra se la vede brutta ma sopravvive al ‘cimitero dei campioni’

L’emozione è alle stelle a Wimbledon 2025, dove Jasmine Paolini affronta un match cruciale contro Sevastova. Nonostante le difficoltà, l’azzurra dimostra determinazione e coraggio in un torneo ricco di sorprese. Il suo percorso si fa sempre più avvincente: la prossima sfida sarà con la kazaka Rakhimova, una prova di resistenza e ambizione. Segui tutto in diretta e scopri come questa storia possa ancora riscrivere il suo destino sul grande prato londinese!

20:46 Sarà la kazaka Rakhimova la prossima rivale nel cammino verso la difesa della finale del 2024 per Jasmine PAOLINI, che oggi era a un passo dal baratro ma che da qui potrà ripartire! Al 3° turno ci sarebbe poi la super-temibile Linda Noskova (30). 20:45 Non fa la stessa fine di Daniil Medvedev la toscana, che corre per il campo ringalluzzita e regala asciugamani ad alcuni tifosi azzurri sul campo 2, soprannominato il 'cimitero dei campioni'. 20:44 PAOLINI b. Sevastova 2-6, 6-3, 6-2! CHIUDE l'azzurra in rimonta e si qualifica per il 2° turno di Wimbledon 2025! 40-30 Servizio al corpo, dritto potente e preciso: MATCH POINT (3°)! 30-30 Ottima prima in kick! SU! Serve lo schema: Slice e colpo dopo di là! 15-30 Fuori il dritto dopo il servizio.

