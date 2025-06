LIVE Paolini-Sevastova 2-6 6-3 4-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra ha girato la partita!

Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale sulla emozionante sfida tra Paolini e Sevastova ai Campionati di Wimbledon 2025. L'azzurra ha dimostrato determinazione, girando la partita e regalando momenti di pura adrenalina. Resta con noi per seguire ogni scambio, ogni punto decisivo e vivere l'intensitĂ di questa grande battaglia tennistica!

0-15 In rete il rovescio difensivo di Paolini. 4-1 SIII! LUNGORIGA VINCENTE DI DRITTO! DI NUOVO +3! 30-40 Errore gratuito di rovescio. OCCHIO! 15-40 Prima vincente. 0-40 Risposta in cross di rovescio, angolata. Palle break, tre! 0-30 La muove, il punto è fatto! Fidatevi amici di OA Sport, l'avesse fatto dall'inizio sarebbe finita in pochi minuti. Servizio da sotto in rete. 0-15 Largo il rovescio di Sevastova. Peccato, prima si poteva chiudere la partita. 3-1 Fuori il rovescio difensivo di Paolini. Si riapre tutto? Vediamo questo gioco! 30-40 Niente, sul nastro la smorzata vincente.

