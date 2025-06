LIVE Paolini-Sevastova 2-6 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra cede il break ma resta avanti e può rispondere!!

Il match tra Paolini e Sevastova a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni fino all'ultimo punto. La nostra azzurra, nonostante qualche battuta d'arresto, resta salda e lotta con grinta per mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-0 ACE! Dovuto al liscio di Sevastova con il dritto. 5-3 BREAK A ZERO! Grande dritto lungoriga di Paolini! Si torna a respirare amici! 0-40 Super rovescio lungoriga vincente! In un attimo tre chance di 5-3! 0-30 Gran inside in di Paolini! 0-15 Rispondiamo subito lungoriga potente e profondo con il dritto alla solita seconda di servizio PIANISSIMO di Sevastova. 4-3 Aiuto! Fuori il rovescio, palesemente colpito male per via del braccio IMPIETRITO di Paolini. Cede la battuta. Ora risponderà avanti nel punteggio! 30-40 NOOOO! Ragazzi! Questa partita è incredibile, errore gratuito dopo il servizio di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Sevastova 2-6, 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurra cede il break ma resta avanti e può rispondere!!

