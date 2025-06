LIVE Paolini-Sevastova 2-6 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prosegue lo shock per la finalista in carica

Il Wimbledon 2025 entra nel vivo, con Paolini e Sevastova protagoniste di una sfida ad alta tensione: ogni scambio rivela il talento e la determinazione delle due campionesse. La partita si fa infuocata, tra punti spettacolari e momenti di suspense che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Riuscirà l’italiana a superare questa difficile fase? Continuate a seguire la diretta per scoprire come si svolge questo emozionante match.

0-1 Nooo! L'incubo prosegue. Perfetta costruzione del punto, volèe solo da appoggiare. E' in rete. Siamo sotto di un break. 15-40 Vince un bel punto Paolini, con la palla corta! 0-40 Splendido slice corto di Sevastova. Palle break, fioccano ancora! 0-30 Riga di dritto Sevastova, poi varia bene alternando slice e colpo piatto e raccoglie il puntuale errore dell'italiana. 0-15 Doppio fallo di Jasmine, il primo. Mancava solo quello. Sono 20 i gratuiti dell'italiana. Sevastova-Paolini 6-2! A quindici la lettone vince game e set. E pensare che si era iniziato alla grande, tenendo la battuta e ottenendo una chance di break immediata per il 2-0.