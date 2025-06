LIVE Paolini-Sevastova 2-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | primo set da incubo per l’azzurra

Il match tra Jasmine Paolini e Sevastova a Wimbledon 2025 si sta rivelando un vero e proprio dramma per l’azzurra, con un primo set da incubo che lascia il pubblico senza fiato. Ogni punto racconta una storia di errori e sfide, mentre le emozioni si intensificano. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa sfida epica e se Jasmine riuscirà a risorgere da questa difficile situazione. Continua a seguirci per tutte le novità in tempo reale!

40-15 Chop lungo. Set point, due. Sevastova. 30-15 Attacca con lo slice e chiude di volo Paolini! 30-0 Fuori anche questo rovescio. 15-0 Bene la risposta nei piedi, male l'ennesimo dritto fuori di Jasmine. 2-5 Errore gratuito dopo il servizio. Incubo! 15-40 Palla corta vincente meravigliosa Sevastova, esistono anche gli avversari! 15-30 Altro erroraccio dal centro e altra situazione scomoda. 15-15 Lungo di poco il dritto in cross dell'azzurra. 15-0 Splendido vincente lungoriga Paolini. 2-4 Fuori la risposta di rovescio. Senza fare 'quasi' nulla Sevastova conferma il break.

