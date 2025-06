LIVE Inter-Fluminense Mondiale per Club | cronaca e risultato in diretta

Stasera, grandi emozioni al Bank of America di Charlotte: alle ore 21.00 italiane, vive in diretta l’attesissimo match tra Inter e Fluminense, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca dettagliata e i risultati aggiornati, per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida ricca di passione e talento. Resta sintonizzato su Inter-News.it, il tuo punto di riferimento per ogni novità live!

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE (ORE 21.00 ITALIANE) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 20.30 Mancano trenta minuti all’inizio di Inter-Fluminense, ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito le formazioni ufficiali: LIVE INTER-FLUMINENSE: FORMAZIONI UFFICIALI. Inter (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Fluminense, Mondiale per Club: cronaca e risultato in diretta

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - mondiale - club

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, Inter-Fluminense stasera ore 21: dove vederla in chiaro in tv Vai su X

Il Fluminense staserà affronterà l'Inter al Mondiale per Club, ma in pochi ricorderanno che l'ultimo precedente contro una squadra italiana fu contro la Nazionale Era il 2014 e la Nazionale di Cesare Prandelli sfidò il club di Rio de Janeiro nell'ultimo test pri Vai su Facebook

Mondiale per Club, Inter-Fluminense: la probabile formazione di Chivu; Inter-Fluminense, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club; Inter, la sfida col Fluminense vale oro: quanto vale qualificarsi ai quarti?.

Inter-Fluminense, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club - L'Inter va a caccia dei quarti di finale del Mondiale per Club: sulla sua strada i brasiliani del Fluminense. Come scrive sport.sky.it

DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense: segui la cronaca LIVE - Grazie al primo posto nel Girone E, l’ Inter ha evitato uno scontro tutto europeo agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, ma dovrà vedersela contro una squadra che ha ... Si legge su calciomercato.it