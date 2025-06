LIVE Inter-Fluminense 0-1 | Sommer ci mette una pezza su Arias

Live Inter-Fluminense: un incrocio di emozioni ai quarti di finale del Mondiale per Club, con i nerazzurri pronti a sfidare i brasiliani di Renato Gaucho. Dopo un primo tempo in salita, Sommer si distingue su Arias, mantenendo vive le speranze nerazzurre. Segui il match con la nostra cronaca in tempo reale e scopri come si evolverĂ questa avvincente sfida al Bank of America di Charlotte. Premete F5 per aggiornamenti continui!

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 65? Un cambio per parte: nell’Inter entra Esposito per Thuram; nel Fluminense Everaldo per Cano. 62? SOMMER SALVA! Arias ci prova col destro a giro e Sommer stavolta fa una grandissima parata. 59? Due cambi nel Fluminense: dentro Lima ed Hercules fuori Nonato e Martinelli. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Fluminense 0-1: Sommer ci mette una pezza su Arias

LIVE - Inter-Fluminense 0-1, 62': riscatto Sommer, grande parata sulla conclusione al veleno di Arias - Cano prova a sorprendere Sommer con un tiro dalla distanza, nessun problema per l'estremo. Da fcinternews.it

