LIVE Inter-Fluminense 0-1 | palo di Lautaro Martinez!

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un istante di questa sfida epica, sei nel posto giusto. L’Inter affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, e il risultato si fa già interessante: 0-1 grazie a un colpo di classe di Lautaro Martinez. Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché il match è ancora tutto da scrivere!

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 85? Ammonito Thiago Santos per fallo su Carlos Augusto. 82? PALO LAUTARO MARTINEZ! Luis Henrique dentro per Lautaro Martinez che controlla e calcio, ma becca il palo. 81? MIRACOLO FABIO! Esposito inventa per Lautaro Martinez, che ci prova al volo e Fabio respinge. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Fluminense 0-1: palo di Lautaro Martinez!

