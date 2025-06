LIVE Inter-Fluminense 0-1 | inizia la ripresa non ci sono cambi

La sfida tra Inter e Fluminense entra nella ripresa, con il risultato ancora fermo sullo 0-1 a favore dei brasiliani. I nerazzurri sono determinati a ribaltare il punteggio, ma al momento non ci sono cambi in formazione. Segui con noi questa emozionante sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, in diretta testuale su Inter-News.it, e resta aggiornato su ogni sviluppo!

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE 0-1 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 46? Prima conclusione dell'Inter verso la porta di Fabio, ci ha provato de Vrij. L'olandese conclude al lato. 22.09 INIZIA IL SECONDO TEMPO! 22.08 Inter e Fluminense stanno rientrando in campo per il secondo tempo.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

