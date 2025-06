LIVE Inter-Fluminense 0-1 | Dimarco pericoloso su punizione

L’attesa è finita: questa sera, al Bank of America di Charlotte, l’Inter affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo una prima parte ricca di emozioni, con un pericolo su punizione di Dimarco, il match si fa sempre più avvincente. Segui con noi la cronaca in tempo reale di questa sfida cruciale, mentre i nerazzurri cercano di conquistare l’accesso ai quarti e scrivere un’altra pagina importante nella loro storia.

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE 0-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 77? SI RIPARTE! 75? COOLING BREAK! 74? DIMARCO SFIORA IL PARI! Bella punizione di Dimarco, che sfiora il palo. Inter vicina al pareggio. 70? Fuori anche Bastoni e dentro Carlos Augusto nell’Inter. 68? DE VRIJ SI DIVORA IL PAREGGIO! Esposito scodella per Lautaro Martinez, che fa torre per de Vrij, il quale da due passi non trova la porta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - LIVE Inter-Fluminense 0-1: Dimarco pericoloso su punizione

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

