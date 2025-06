LIVE Inter-Fluminense 0-0 | inizia l’ottavo del Mondiale per Club

L’attesa è finita: alle 21.00 italiane (15 locali), al Bank of America di Charlotte, prende il via uno degli ottavi di finale più attesi del Mondiale per Club. L’Inter sfida il temibile Fluminense, allenato da Renato Gaucho, in una partita che promette emozioni e spettacolo. Segui con noi la cronaca testuale su Inter-News.it e vivi ogni istante di questa sfida cruciale per il proseguimento della competizione. Il calcio d’inizio è solo l’inizio di un grande spettacolo!

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. LIVE INTER-FLUMINENSE 0-0 – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA. 1? Meno di trenta secondi e subito uno spavento per l'Inter, con un brutto retropassaggio di de Vrij per Sommer. Ci mette una pezza il portiere su Cano. 20.59 LIVE INTER-FLUMINENSE: SI PARTE! 20.55 L'ingresso in campo è ormai al solito stile americano, dopo l'ingresso dell'Inter quello dei giocatori del Fluminense.

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

