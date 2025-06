LIVE Fognini-Alcaraz Wimbledon 2025 in DIRETTA | il veterano ligure tiene a battesimo il debutto del detentore del titolo

Benvenuti alla diretta di Wimbledon 2025, dove il veterano Fabio Fognini si prepara a sfidare il talentuoso Carlos Alcaraz nel debutto del campione in carica. Un incontro avvincente tra esperienza e energia giovane, con il pubblico pronto a vivere emozioni indimenticabili. Restate con noi per non perdere neanche un momento di questa sfida epica, perché lo spettacolo sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Fognini è atteso da un’impresa improba, il numero due del mondo attraversa uno straordinario momento di forma e, in sede di pronostico, è accreditato come il principale favorito per la vittoria finale. 14:15 Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata l’iberico, detentore del titolo, è il primo a scendere in campo sul Centre Court. 14:12Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale  dell’incontro tra l’azzurro Fabio Fognini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, incontro di primo turno del torneo di Wimbledon 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure tiene a battesimo il debutto del detentore del titolo

