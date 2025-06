LIVE Fognini-Alcaraz Wimbledon 2025 in DIRETTA | il veterano ligure affronta il campione in carica

Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere un emozionante tête-à-tête sul prato di Wimbledon 2025! Oggi il veterano italiano Fabio Fognini sfida il campione in carica Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e sorprese. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il tennis di alto livello è appena cominciato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Fabio Fognini e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon 2025. Nel pieno rispetto della tradizione tocca allo spagnolo, in quanto detentore del titolo, inaugurare il programma sul Centre Court. Il numero due del mondo attraversa un momento di forma straordinario, testimoniato dai successi ottenuti agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e al Queen’s oltre che da una impressionante striscia di 18 vittorie consecutive, la più lunga della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica

In questa notizia si parla di: diretta - fognini - alcaraz - wimbledon

#Fognini-#Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale Vai su X

?INIZIA LO SPETTACOLO A WIMBLEDON! L'attesissimo inizio del torneo vedrà il nostro inimitabile Fabio Fognini calcare il Centre Court per sfidare il campione in carica. La sfida contro il Re di Wimbledon Carlos Alcaraz potrebbe essere l'ultimo Vai su Facebook

Fognini-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Fabio Fognini - Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica.

Fognini-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La sfida tra Fognini e Alcaraz si disputerà lunedì 30 giugno ed aprirà il programma del Centre Court di Londra a partire dalle ore 14:30. Come scrive tuttosport.com

Wimbledon, lunedì il primo turno con 7 italiani in campo e in diretta su Sky - Ormai è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon: si parte lunedì 30 giugno con ben 7 italiani in campo, tra cui Berrettini, Fognini (che sfida Alcaraz) e Paolini. Segnala sport.sky.it