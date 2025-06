LIVE Fognini-Alcaraz Wimbledon 2025 in DIRETTA | 3-3 L’iberico salva ancora palle break

Il duello tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni senza tregua. Ogni punto è una battaglia di nervi e talento, con scambi intensi e colpi decisivi che tengono il pubblico col fiato sospeso. La tensione sale, mentre i due tennisti si affrontano con determinazione e abilità, pronti a scrivere un altro capitolo di questa epica sfida. Restate con noi per vivere ogni istante di questa emozionante partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e diritto. 15-0 Prima vincente al centro. 3-3 Si salva con la prima vincente lo spagnolo. A-40 Ace. 40-40 Lo spagnolo commette il secondo doppio fallo del game. A-40 Termina fuori il colpo da fondo dell’italiano. 40-40 Fuori misura il diritto di Fognini. 40-A Largo il rovescio del murciano sulla risposta del rivale. 40-40 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Fognini. 30-40 Ottima prima di servizio per il detentore del titolo. 15-40 Doppio fallo. 15-30 Prima vincente del giocatore iberico. 0-30 Alcaraz perde il tempo e mette in rete il diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: 3-3. L’iberico salva ancora palle break

LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica - Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere un emozionante tête-à-tête sul prato di Wimbledon 2025! Oggi il veterano italiano Fabio Fognini sfida il campione in carica Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e sorprese.

