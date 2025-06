LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 -7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Uno splendido Fognini vince il secondo set

Preparati a vivere un emozionante match di Wimbledon 2025 tra Fognini e Alcaraz, ricco di colpi spettacolari e svolte imprevedibili. I protagonisti si sfidano a suon di adrenalina, con il ligure che conquista il secondo set in una lotta all’ultimo punto. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti live: il tennis d’élite è appena iniziato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 Fuori il tocco di diritto di Alcaraz. UN SET PARI!!! 6-5 Veronica vincente di Alcaraz. 6-4 Finisce in rete il comodo diritto dal centro del campo. 6-3 Termina lungo il rovescio incrociato del ligure. 6-2 Servizio vincente. 5-2 Larga la volĂ©e dello spagnolo sulla risposta in allungo dell’avversario. 4-2 Smorzata di diritto del secondo favorito del seeding. 4-1 Fognini ottiene ancora il punto con la battuta. 3-1 Ottima prima di servizio dell’italiano. 2-1 Alcaraz si salva con il servizio. 2-0 Doppio fallo. 1-0 Fuori il diritto dell’iberico. 6-6 Alcaraz chiude con lo smash un punto spettacolare e approda al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it