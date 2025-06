LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 1-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | meritata standing ovation per il mitico azzurro

Il grande tennis di Fognini ci regala un match indimenticabile contro Alcaraz a Wimbledon 2025, culminato in una battaglia epica durata oltre quattro ore. Con un gioco ricco di tenacia e classe, l’azzurro conquista il cuore del pubblico con un’ultima risposta di rovescio mozzafiato. La sua performance rimarrà impressa nella storia, meritando una standing ovation che celebra il valore di un vero campione. Per non perderti neanche un istante, clicca qui e aggiorna la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 L’azzurro chiede allo spagnolo una maglietta da portare in regalo al figlio. 19.19 Fognini si è spinto oltre i propri limiti, tornando a sfoderare un tennis da anni d’oro. La classe, d’altronde, non è acqua e non tramonta nemmeno con l’inesorabile scorrere del tempo. 1-6 In rete la risposta di rovescio di Fognini. Finisce qui in 4 ore e 37 minuti. Meritatissima standing ovation per un memorabile Fognini. A 38 anni ha dato filo da torcere al bi-campione in carica. 40-30 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano. 30-30 Fognini avanza con il back di rovescio, in rete il diritto di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: meritata standing ovation per il mitico azzurro

LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica - Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere un emozionante tĂŞte-Ă -tĂŞte sul prato di Wimbledon 2025! Oggi il veterano italiano Fabio Fognini sfida il campione in carica Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e sorprese.

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

