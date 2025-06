LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 0-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | match interrotto

Il match tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 si è interrotto improvvisamente, lasciando gli spettatori in trepidante attesa. La lunga pausa potrebbe rappresentare un punto di svolta, offrendo all’italiano un’opportunità strategica per riorganizzarsi e sfruttare il momento favorevole. Mentre l’incertezza regna sul campo, le emozioni sono alle stelle: torneranno presto i due campioni sul centrale? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Questa lunga pausa può davvero condizionare la partita. Speriamo che l'azzurro sappia approfittarne.Di sicuro ha spezzato il ritmo ad un indemoniato Alcaraz in versione quinto set. 18.57 Fognini intanto parla con la moglie Flavia Pennetta in tribuna. Scherzano, lei gli fa una linguaccia. 18.56 Uno spettatore ha accusato un malore e sta venendo soccorso. Gioco sospeso. 18.54 Sempre tutto fermo, Fognini va a chiedere spiegazioni al giudice di sedia. 18.53 Questa pausa potrebbe anche fare bene a Fognini. Fognini al quinto set ha vinto 24 partite in carriera e ne ha perse 16.

