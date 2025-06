LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 0-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break dello spagnolo

Seguite con noi la battaglia epica tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025, un match che promette emozioni intense e colpi di scena continui. L’azione si fa ancora più coinvolgente con uno spiacevole incidente: uno spettatore ha avuto un mancamento, ma lo spagnolo dimostra grande umanità portandogli acqua ghiacciata. Alcaraz, imbattuto nel quinto set, sfrutta la sua determinazione e rabbia feroce per dominare. Ma Fabio, determinato, non si arrende...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Match interrotto per uno spettatore che ha avuto un mancamento. Alcaraz gli porta due sue bottigliette d’acqua ghiacciate. Alcaraz in carriera ha vinto 13 partite su 14 al quinto set. Non è chiaramente un caso. In queste situazioni riesce a trovare il meglio di sĂ©, rabbia feroce e concentrazione massima. In questo modo risulta inscalfibile praticamente per chiunque, Sinner compreso. Ma Fabio ha comunque realizzato sin qui un’impresa memorabile, che non verrĂ dimenticata. 0-3 In rete il diritto incrociato dell’azzurro. A-40 Ace al centro. 40-40 Sul nastro la risposta di diritto dell’italiano sulla seconda dello spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it