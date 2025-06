LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 6-2 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi delicate del quinto parziale

Il match tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 è entrato in una fase cruciale, con scambi intensi e momenti di pura suspense. Ogni punto è una battaglia tra tenacia e strategia, mettendo in evidenza il nervosismo e la determinazione dei campioni. Resta aggiornato in tempo reale: clicca qui per seguire live le emozioni di questa sfida epica e scoprire chi porterà a casa il trionfo.

40-40 Scappa via il rovescio di Fognini. Situazione delicatissima ora. Bisogna resistere con tutto quello che è rimasto nel serbatoio. 40-30 Stavolta il nastro dà una mano allo spagnolo. Fognini, nel tentativo di recupero, finisce contro la rete. 40-15 Brivido sulla prima volée di Fognini che colpisce il nastro, poi l'azzurro non sbaglia la seconda volée di rovescio. 30-15 In rete il rovescio incrociato di Fognini dopo un gran salvataggio dello spagnolo. 30-0 Battuta esterna vincente. 15-0 Servizio e diritto in contropiede vincente dell'italiano. 0-1 Larga di poco la risposta di rovescio lungolinea di Fognini.

LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica - Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere un emozionante tête-à-tête sul prato di Wimbledon 2025! Oggi il veterano italiano Fabio Fognini sfida il campione in carica Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e sorprese.

