LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro nel quarto set

Il campionato si infiamma a Wimbledon 2025, dove Fabio Fognini e Carlos Alcaraz si sfidano in una battaglia mozzafiato. Dopo un match ricco di emozioni e colpi sorprendenti, il set si avvia verso un epilogo incerto, con l’azzurro che tenta l’assalto decisivo. Restate aggiornati sulla diretta live per vivere ogni istante di questa combattuta partita, perché ogni punto può fare la differenza…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Errore gratuito di Fognini con il diritto. Questa era un’occasione. 30-30 Risposta bloccata di Fognini che porta Alcaraz a mettere in rete il diritto. 30-15 Servizio esterno vincente dello spagnolo. 15-15 Lunga di poco la risposta bloccata di Fognini. 0-15 Doppio fallo di Alcaraz. 4-2 Servizio e diritto incrociato vincente dell’azzurro! 40-30 Fognini non chiude il diritto in avanzamento ed è costretto a giocare uno smash difficilissimo. Ma non lo sbaglia! 30-30 Lo spagnolo trova una palla corta vincente.con la risposta! Un colpo impensabile. 30-15 Alcaraz stecca con la risposta di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 5-7, 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro nel quarto set

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van

