LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-7 1-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’iberico vince il terzo set allo sprint

Assapora ogni emozione del confronto epico tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025. Tra scambi infuocati e colpi di pura classe, il match tiene col fiato sospeso gli spettatori di tutto il mondo. La tensione cresce ad ogni punto, e l’adrenalina fa battere forte i cuori degli appassionati. Resta con noi per vivere in diretta questa battaglia memorabile, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Continua a seguire l’azione — il risultato si deciderà all’ultimo punto!

A-40 Nuovo vantaggio interno. 40-40 Risposta di diritto bloccata vincente per l'italiano. A-40 Servizio vincente. 40-40 Largo il diritto di Alcaraz sulla risposta dell'avversario. A-40 diritto fuori misura per Fognini. 40-40 Recupero di diritto vincente per lo spagnolo. 40-A Largo il rovescio di Alcaraz. 40-40 rovescio in rete. 30-40 diritto in contropiede per l'iberico. 15-40 due palle break per il ligure. 15-30 Fognini tenta l'allungo in tuffo, la palla termina fuori. 0-30 Accelerazione vincente con il diritto incrociato per Fognini. 0-15 Smorzata in rete per l'iberico.