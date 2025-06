LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 7-6 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | parziale in equilibrio

Live emozionante tra Fognini e Alcaraz al torneo di Wimbledon 2025: i due campioni si sfidano in un match equilibrato, ricco di colpi spettacolari e suspense. Il parziale è serrato, con scambi intensi e momenti decisivi che tengono gli spettatori col fiato sospeso. Clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere ogni istante di questa battaglia sulla croce del tennis mondiale. La partita promette ancora grandi sorprese.

40-A Doppio fallo. 40-40 Smash vincente di Fognini. 30-40 Smorzata di diritto che sorprende l'avversario e set point. 30-30 Lungo il rovescio del'azzurro. 30-15 Prima vincente. 15-15 Atterra sulla riga la volĂ©e di rovescio di Fognini. 0-15 Larga la smorzata di diritto dell'italiano. 6-5 Fuori il diritto dell'italiano. 40-0 Fuori la smorzata di rovescio del ligure. 30-0 Ottima prima al centro dell'iberico. 15-0 Servizio vincente. 5-5 Diritto vincente. 40-30 Gran passante incrociato di rovescio per il numero 2 ATP. 40-15 Diritto vincente dello spagnolo. 40-0 Esce il rovescio di Alcaraz.

LIVE Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il veterano ligure affronta il campione in carica - Benvenuti amici di OA Sport, pronti a vivere un emozionante tĂŞte-Ă -tĂŞte sul prato di Wimbledon 2025! Oggi il veterano italiano Fabio Fognini sfida il campione in carica Carlos Alcaraz in un match che promette spettacolo e sorprese.

