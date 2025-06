LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 -7-6 -2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | L’azzurro avanti di un break

Il match tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 entra nel vivo, regalando emozioni autentiche agli appassionati. L’azzurro, avanti di un break, si distingue per fermezza e talento, mentre il campione in carica lotta con determinazione. Segui la diretta aggiornata per non perdere nemmeno un colpo di questa sfida epica, dove ogni punto può fare la differenza. La suspense cresce, e il sogno di vedere l’Italia brillare in questo prestigioso torneo è ancora vivo.

1-2 Risposta vincente e break di Fognini. 40-A Fognini comanda il gioco e chiude con lo schiaffo di diritto. 40-40 Doppio fallo numero sette per la testa di serie numero 2. 40-30 Nuovamente a segno la smorzata del campione in carica. 30-30 Smash vincente dell'azzurro. 30-15 Smorzata di diritto. 15-15 Lungo il diritto di Alcaraz. 15-0 Largo il rovescio di Fognini. 1-1 Servizio e diritto per l'italiano. 40-0 In rete il diritto dell'iberico. 30-0 Maestoso diritto lungolinea di Fognini. 15-0 In rete il recupero dello spagnolo sulla verticalizzazione di rovescio dell'azzurro.

