LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Il secondo set si decide al tie-break

Il duello tra Fognini e Alcaraz a Wimbledon 2025 si infiamma, con il secondo set deciso al tie break. Ogni punto è un’emozione, ogni scambio una sfida di nervi e tecnica. Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale su questa spettacolare partita? Clicca qui per seguire la diretta live e vivere ogni istante di questa battaglia sul campo centrale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Termina lungo il rovescio incrociato del ligure. 6-2 Servizio vincente. 5-2 Larga la volĂ©e dello spagnolo sulla risposta in allungo dell’avversario. 4-2 Smorzata di diritto del secondo favorito del seeding. 4-1 Fognini ottiene ancora il punto con la battuta. 3-1 Ottima prima di servizio dell’italiano. 2-1 Alcaraz si salva con il servizio. 2-0 Doppio fallo. 1-0 Fuori il diritto dell’iberico. 6-6 Alcaraz chiude con lo smash un punto spettacolare e approda al tie-break. 40-30 Servizio vincente del campione in carica. 30-30 Fognini fulmina l’avversario con un delizioso rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 6-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Il secondo set si decide al tie-break

