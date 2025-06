LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 6-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Il ligure toglie il servizio al rivale

Sotto il sole di Wimbledon 2025, la tensione tra Fognini e Alcaraz raggiunge livelli incandescenti. Il ligure, con un colpo decisivo, toglie il servizio all’avversario, regalando emozioni pure agli appassionati. La partita si infiamma: ogni punto è una battaglia, ogni gesto un’emozione. Riuscirà Fognini a mantenere la concentrazione e portare a casa questa sfida epica? Restate con noi per scoprire chi trionferà sul campo centrale.

15-0 Finisce in rete l'approccio di rovescio del ligure. 6-5 Smash al volo vincente per Fognini. Alcaraz deve servire per rimanere nel set. 40-15 L'italiano si affida ancora alla prima di servizio. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Accelerazione di diritto di Alcaraz. 5-5 Ace dello spagnolo. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Fuori di poco la risposta di Fognini. 15-15 Largo il diritto dell'iberico. 15-0 Lunga la risposta di rovescio dell'italiano. 5-4 Volée di rovescio vincente. Fognini, come nel parziale inaugurale, arriva per primo a 5.