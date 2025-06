LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 3-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Break dello spagnolo nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il diritto di Alcaraz. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Sul nastro il diritto di Fognini per provare ad uscire dallo scambio. 30-15 In rete il recupero dell’iberico sulla buona risposta del ligure. 30-0 Diritto ad uscire vincente per Alcaraz. 15-0 Ace. 3-4 Prima vincente per l’azzurro. 40-15 Sul nastro il rovescio dell’iberico. 30-15 VolĂ©e rovescio larga per Fognini. 30-0 Largo il rovescio di Alcaraz. 15-0 Prima di servizio. 4-2 Tocco a rete vincente per lo spagnolo. 40-0 Lunga la risposta dell’italiano. 30-0 Servizio vincente dell’iberico. 15-0 Alcaraz pressa da fondo e costringe l’avversario all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 3-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Break dello spagnolo nel secondo set

