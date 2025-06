LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 2-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA Lo spagnolo vince il primo set

Il duello tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz continua ad appassionare gli appassionati di tennis con emozioni a non finire al Wimbledon 2025. Dopo un primo set vinto dallo spagnolo, i giochi si fanno ancora piĂą intensi e combattuti. La sfida tra i campioni si accende ad ogni punto, promettendo un match ricco di suspense. Rimanete con noi per non perdervi neanche un colpo di questa emozionante battaglia in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio vincente. A-40 Prima di servizio esterna vincente. 40-40 In rete il tentativo dello spagnolo. 40-30 VolĂ©e di rovescio in rete. 40-15 Prima vincente. 30-15 Alcaraz a segno con il diritto. 15-15 Splendida risposta vincente di diritto di Fognini. 15-0 Smorzata di diritto di Alcaraz. 2-1 Prima vincente esterna. 40-15 Prima vincente. 30-15 Diritto incrociato vincente per lo spagnolo. 30-0 Vincente di diritto incrociato. 15-0 Servizio vincente. 1-1 Diritto vicente di Alcaraz a campo aperto. 40-30 Sul nastro il diritto dell’azzurro. 30-30 Esce di pochissimo il passante di rovescio del ligure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-7 2-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA. Lo spagnolo vince il primo set

