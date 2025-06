live fognini alcaraz 5 7 1 0 wimbledon 2025 in diretta alcaraz vince il primo set

Il fascino del tennis si accende con un match imperdibile tra Fognini e Alcaraz ai Championships di Wimbledon 2025. Dopo un primo set vibrante, a trionfare è stato lo spagnolo, che conquista il primo parziale con autorevolezza. La tensione sale: cosa riserverà il resto della sfida? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni emozione in tempo reale. La partita è ancora aperta, e tutto può succedere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Termina lungo il recupero del giocatore murciano. A-40 VolĂ©e di rovescio vincente. 40-40 Termina in rete il recupero di Fognini. 40-30 Servizio e volĂ©e di rovescio. 30-30 stecca di diritto per Fognini. 30-15 Alcaraz spinge con il rovescio e l’avversario spedisce in rete il suo tentativo. 30-0 Diritto in rete del giocatore iberico. 15-0 Errore di rovescio dello spagnolo. Si riparte con Fognini al servizio. 5-7 Chiude il primo parziale con l’ace lo spagnolo. 40-0 In rete le risposta di diritto. 30-0 in rete il rovescio dell’italiano. 15-0 Ace 5-6 Carlos Alcaraz chiude il punto piĂą bello con il tocco al volo e ottiene il break. 🔗 Leggi su Oasport.it