LIVE Fognini-Alcaraz 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA Break dello spagnolo

Il match tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz a Wimbledon 2025 entra nel vivo con scambi emozionanti e colpi decisivi. L’azione si fa sempre più intensa, e il pubblico è in trepidante attesa di ogni punto. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta: scoprirai chi avrà la meglio in questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 In rete le risposta di diritto. 30-0 in rete il rovescio dell’italiano. 15-0 Ace 5-6 Carlos Alcaraz chiude il punto più bello con il tocco al volo e ottiene il break. 40-A Fuori il diritto dell’azzurro. 40-40 Lungo il diritto di Alcaraz sul buon colpo del rivale. 30-40 Fuori di poco il rovescio lungolinea di Fognini. 30-30 Ampiamente fuori misura il diritto del detentore del titolo. 15-30 si ferma sul nastro il diritto dello spagnolo. 0-30 Smorzata di rovescio di Alcaraz. 0-15 Finisce lungo il rovescio dell’italiano. 5-5 Termina fuori di poco la splendida risposta di rovescio di Fognini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 5-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA. Break dello spagnolo

In questa notizia si parla di: alcaraz - fognini - diretta - break

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Al Philippe-Chatrier si torna in parità : Alcaraz si aggiudica il secondo set per 7-6 Segui ora il commento in studio in diretta su SuperTennis #RolandGarros Vai su Facebook

Alcaraz-Fognini LIVE: Carlos avanti un set a zero; Wimbledon LIVE, dal Centrale Fognini-Alcaraz 3-3; LIVE Wimbledon, la prima giornata: Alcaraz affronta Fognini, in campo anche Bellucci-Crawford.

Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-6, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court - Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport ... Segnala leggo.it

Alcaraz-Fognini oggi a Wimbledon, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Carlos Alcaraz e Fabio Fognini apriranno il programma del torneo di Wimbledon 2025 sfidandosi oggi sul campo centrale nell'incontro di primo turno che ... Scrive fanpage.it