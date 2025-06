LIVE Fognini-Alcaraz 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA

Non perdere il racconto in tempo reale dell'emozionante sfida tra Fognini e Alcaraz al prestigioso Wimbledon 2025! Segui ogni punto, ogni emozione e ogni colpo con aggiornamenti istantanei, immergendoti nel cuore di questo spettacolare match. Clicca qui per vivere l'azione come se fossi in campo e non perdere neanche un dettaglio di questa battaglia senza esclusione di colpi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0: in rete il diritto dell’iberico. 30-0 lunga la risposta di Alcaraz. 4-3 in rete la risposta di Fognini 40-30: doppio fallo. 40-15 In rete la volĂ©e di rovescio del numero due del tabellone. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Lunga la risposta di Fognini. 15-0 Servizio vincente dello spagnolo. 4-3 Lungo il colpo di Alcaraz. A-40 Servizio vincente con traiettoria esterna. 40-40 Fuori il diritto incrociato di Alcaraz. 40-A Diritto in rete per l’italiano. 40-40 Prima vincente. 30-40 errore di rovescio dell’azzurro. 30-30 diritto ad uscire vincente per il campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fognini-Alcaraz 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA

In questa notizia si parla di: fognini - alcaraz - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

#Fognini-#Alcaraz oggi a #Wimbledon Come da tradizione, il campione in carica aprirĂ il torneo sul Centrale. Il match inizierĂ alle 14.30 e sarĂ visibile in diretta esclusiva su #Sky e in streaming su Sky Go e Now. Vai su X

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

Fognini-Alcaraz, diretta Wimbledon: 5-5, l'italiano tiene il servizio. Dove vedere il match del Centre Court; LIVE Wimbledon, la prima giornata: Alcaraz affronta Fognini, in campo anche Bellucci-Crawford; Fognini-Alcaraz oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla.

Alcaraz-Fognini oggi a Wimbledon, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Carlos Alcaraz e Fabio Fognini apriranno il programma del torneo di Wimbledon 2025 sfidandosi oggi sul campo centrale nell'incontro di primo turno che ... Segnala fanpage.it

Fognini-Alcaraz: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - La sfida tra Fognini e Alcaraz si disputerà lunedì 30 giugno ed aprirà il programma del Centre Court di Londra a partire dalle ore 14:30. tuttosport.com scrive