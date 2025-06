LIVE Berrettini-Majchrzak Wimbledon 2025 in DIRETTA | si parte con il polacco al servizio

Appassionati di tennis, preparatevi a vivere ogni punto di questa emozionante sfida tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025. La tensione sale mentre i due talentuosi giocatori si contendono il primo set: chi emergerà vittorioso? Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un brivido di questa avvincente partita. La battaglia è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Majchrzak. Fuori misura il dritto dal centro di Berrettini. 40-30 Prima esterna vincente del polacco. 30-30 Ottima smorzata di rovescio dell’italiano. 30-15 ACE Majchrzak. 15-15 Scappa via il dritto del numero 109 ATP. 15-0 Non passa la risposta di dritto dell’azzurro. PRIMO SET 18:14 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con il polacco al servizio. 18:13 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo di Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak. 18:09 Il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra l’americano Ethan Quinn ed il britannico Henry Searle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si parte con il polacco al servizio

In questa notizia si parla di: majchrzak - berrettini - diretta - polacco

Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak, non perderti le modalità per vedere l’incontro in TV e streaming.

?BERRETTINI: "Io incrocio le dita, fatelo anche voi da casa, speriamo di goderci insieme questi giorni!" Matteo Berrettini, testa di serie numero 32, esordirà sull’erba di Wimbledon, che lo vide finalista ai Championships nel 2021, contro il polacco Majchrzak. Vai su Facebook

Berrettini-Majchrzak LIVE sul 253 di; Wimbledon LIVE Berrettini-Majchrzak: gli aggiornamenti in diretta; Wimbledon, Berrettini Majchrzak in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta.

BERRETTINI-MAJCHRZAK LIVE TRA POCO SU SKY SPORT UNO - Berrettini torna in campo un mese e mezzo dopo l'ultima volta: di fronte c'è il polacco Majchrzak, n. Secondo sport.sky.it

Berrettini-Majchrzak, dove vedere (in tv e in streaming) il match del primo turno di Wimbledon: orario, pronostici e tabellone - Record di italiani a Wimbledon, dove sono ben undici i tennisti azzurri che sono entrati nel tabellone principale. Segnala msn.com