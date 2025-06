LIVE Berrettini-Majchrzak Wimbledon 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti nemmeno un momento dell'emozionante sfida tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, pronostici e risultati mentre il match si avvicina sempre di più al suo apice. Prepara il tuo drink e il cuore, perché l’attesa sta per finire: il grande spettacolo sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:59 Rimonta vincente del cileno Jarry, che fa fuori un’altra testa di serie. Tra poco meno di 20 minuti spazio a Berrettini-Majchrzak. 17:10 E si va al quinto e decisivo set in Rune-Jarry. Slitta ancora l’avvio di Berrettini-Majchrazak. A tra poco! 16:28 Il cileno Jarry resta in partita aggiudicandosi per 7-5 il terzo parziale. Ci sarà dunque da attendere ulteriormente prima del match di Matteo Berrettini. 15:41 Il danese Rune conduce per 2-0 sul cileno Jarry. Ricordiamo che al termine di questo incontro sarà la volta di Berrettini-Majchrazak. A tra poco! 14:07 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Majchrzak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

In questa notizia si parla di: berrettini - majchrzak - diretta - minuti

Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak, non perderti le modalità per vedere l’incontro in TV e streaming.

Matteo Berrettini si prepara per il match d'esordio a Wimbledon 25, giocherà contro Kamil Majchrzak. La partita è il terzo match sul Campo 3 e dovrebbe iniziare non prima delle 17:30 (ora italiana). Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Si potrà assistere al Vai su Facebook

Berrettini-Majchrzak più tardi LIVE su; Wimbledon oggi in diretta, in campo Fognini-Alcaraz 5-7, 7-6, 3-4: break e controbreak nel 3° set. Medvedev eliminato; Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 30 giugno · Tennis ATP e WTA.

BERRETTINI-MAJCHRZAK PIU' TARDI LIVE SU SKY SPORT UNO - Majchrzak su Sky o in streaming su NOW Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Si legge su sport.sky.it

Berrettini-Majchrzak, dove vedere (in tv e in streaming) il match del primo turno di Wimbledon: orario, pronostici e tabellone - Tra questi troviamo Matteo Berrettini, che appena qualche anno fa fece sognare l'Italia proprio sull'erba di Londra. Secondo leggo.it