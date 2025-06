LIVE Berrettini-Majchrzak Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro ritrova la sua superficie preferita

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Matteo Berrettini si prepara a sfidare Kamil Majchrzak nel primo turno. L'azzurro, tornato sulla superficie che gli è più congeniale, cerca di aprire al meglio la sua avventura londinese. Un confronto inedito che promette emozioni e sorprese: chi avanzerà al secondo turno incontrerà Ethan Quinn o Henry Searle. Restate con noi per seguire ogni istante di questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini ed il polacco Kamil Majchrzak. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra l’americano Ethan Quinn ed il britannico Henry Searle. Berrettini, ventinovenne romano, arriva al prestigioso appuntamento senza aver disputato alcun match ufficiale su erba. L’italiano, dopo l’ennesimo stop per infortunio patito sulla terra rossa di Roma, ha calcato i prati inglesi soltanto in esibizione piegando in 3 set il connazionale Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro ritrova la sua superficie preferita

In questa notizia si parla di: berrettini - diretta - majchrzak - wimbledon

LIVE Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: servirà una grande serata control lo specialista norvegese - Buongiorno amici di OA Sport! Oggi seguiamo insieme la Diretta Live dell’incontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

?BERRETTINI: "Io incrocio le dita, fatelo anche voi da casa, speriamo di goderci insieme questi giorni!" Matteo Berrettini, testa di serie numero 32, esordirà sull’erba di Wimbledon, che lo vide finalista ai Championships nel 2021, contro il polacco Majchrzak. Vai su Facebook

Berrettini-Majchrzak: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Matteo Berrettini a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Sorteggio Wimbledon 2025 in diretta: chi saranno gli avversari di Sinner e Paolini.

Berrettini-Majchrzak: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale - Matteo Berrettini debutta a Wimbledon, terzo Slam della stagione, affrontando Kamil Majchrzak al primo turno del prestigioso torneo londinese. tuttosport.com scrive

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Si alza il sipario sulla 138esima edizione di Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Da sport.sky.it