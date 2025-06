LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il polacco conquista il secondo set

Il duello tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025 si infiamma: il polacco conquista il secondo set, ma l'italiano risponde con grinta. La tensione cresce ad ogni punto, e i fan sono pronti a vivere ogni emozione in diretta. Restate sintonizzati per non perdere neanche un colpo di questa sfida avvincente. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

1-1 Game Berrettini. Prima vincente dell'italiano. 40-0 Velenoso slice di rovescio del romano. 30-0 Servizio vincente Matteo. 15-0 Servizio e dritto ben piazzato dall'azzurro. 1-0 Game Majchrzak. Prima vincente del polacco. AD-40 ACE Majchrzak. 40-40 CHE PASSANTEEE! Passante lungolinea con il dritto in corsa splendido di Berrettini. Parità. 40-30 Non passa la risposta di rovescio del romano. 30-30 Prima vincente del numero 109 ATP. 15-30 Matteo perde il controllo di una fattibile risposta di dritto. 0-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio del polacco.

