LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano si arrampica al quinto set

L’emozione è alle stelle al Wimbledon 2025: Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak si sfidano in un match ricco di colpi di scena, culminato nel drammatico quinto set. Il romano si arrampica con tenacia, dimostrando tutta la sua determinazione. Segui ogni punto in diretta e vivi l’adrenalina di questa sfida epica, perché il tennis non si ferma mai e ogni secondo può cambiare le sorti del torneo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Majchrzak. Se ne va la risposta di rovescio di Berrettini. 40-0 Prima vincente del polacco. 30-0 ACE Majchrzak. 15-0 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio in back di Matteo. QUINTO SET 7-5 QUARTO SET BERRETTINI! Con il diciannovesimo ACE il romano porta il match al set decisivo. 40-15 DUE SET POINT BERRETTINI! Il polacco non controlla il rovescio. 30-15 Servizio vincente dell’azzurro. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Berrettini. 15-0 Scappa via il dritto di Majchrzak. 6-5 BREAK BERRETTINI! Game da dimenticare per il numero 109 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-5, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il romano si arrampica al quinto set

In questa notizia si parla di: berrettini - majchrzak - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming - Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak, non perderti le modalità per vedere l’incontro in TV e streaming.

HAMMER TIME! Subito grande entusiasmo dai tifosi sugli spalti per il ritorno a Wimbledon di Matteo Berrettini: l'azzurro affronta Kamil Majchrzak sul Court no.3. Vai su X

Matteo Berrettini si prepara per il match d'esordio a Wimbledon 25, giocherà contro Kamil Majchrzak. La partita è il terzo match sul Campo 3 e dovrebbe iniziare non prima delle 17:30 (ora italiana). Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Si potrà assistere al Vai su Facebook

Berrettini-Majchrzak LIVE: quinto set decisivo; Berrettini-Majchrzak: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale; Wimbledon LIVE, Berrettini-Majchrzak 6-4 2-5: gli aggiornamenti in diretta.

Berrettini-Majchrzak diretta Wimbledon. Paolini avanza, Arnaldi in campo: il programma e dove vederla in tv - Archiviata la sconfitta di Fognini, uscito da Wimbledon al quinto set, sono ancora vari gli italiani in campo per il primo turno del torneo. Lo riporta ilmattino.it

Berrettini-Majchrzak diretta Wimbledon. In campo anche Paolini e Arnaldi: il programma e dove vederla in tv - Archiviata la sconfitta di Fognini, uscito da Wimbledon al quinto set, sono ancora vari gli italiani in campo per il primo turno del torneo. Riporta ilmessaggero.it