LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-5 3-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | rientro amaro per l’azzurro

Il match tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025 si è concluso con un risultato amaro per l’azzurro, che ha lottato duramente ma ha dovuto cedere al polacco in cinque set. Dopo oltre tre ore di sfida intensa, l’italiano ha mostrato luci e ombre, evidenziando le sfide di un ritorno difficile. Resta aggiornato per scoprire cosa riserva il futuro di Matteo nel torneo più prestigioso del tennis mondiale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE.

21:30 3 ore e 9 minuti di gioco bastano al polacco per balzare al secondo turno, dove sfiderà l'americano Quinn. Non sono bastati invece 25 ACE a Berrettini per venire a capo della contesa. L'azzurro ha ricavato appena il 44% dei punti quando ha servito la seconda. Percentuali decisamente non consone al Berrettini ammirato sull'erba nelle scorse stagioni. 21:28 Energie psicofisiche ridotte per Berrettini, che non ha mai creduto davvero di poter dare il meglio in questa edizione di Wimbledon. Lo stop patito a Roma ha avuto chiaramente un pesante ruolo. KAMIL MAJCHRZAK b.

