LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break del romano!

Il duello tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni intense e scambi mozzafiato. La partita è in equilibrio, con momenti di pura adrenalina e strategie brillanti da entrambe le parti. Restate aggiornati per vivere ogni singolo punto di questa sfida epica, dove il talento italiano si confronta con l'aggressività polacca. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa partita spettacolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Game Berrettini. E sono 15. 40-0 ACE numero 14 dell’azzurro. 30-0 In corridoio il recupero di dritto del polacco. 15-0 Dritto a campo aperto vincente del romano. 1-2 Game Majchrzak. A metĂ rete il dritto di Berrettini, che resta avanti di un break. AD-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’italiano. 40-40 Altra ottima risposta di dritto di Berrettini. ParitĂ . 40-30 Prima vincente del semifinalista di Marrakech. 30-30 Non passa il rovescio in back del polacco. 30-15 Scappa via stavolta la risposta di dritto di Matteo. 15-15 Risposta aggressiva e dritto in avanzamento vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-6 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break del romano!

