LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | arriva il break del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Majchrzak. Se ne va il dritto dal centro dell’italiano. AD-40 Berrettini colpisce male la risposta di dritto. 40-40 Matteo perde il controllo del dritto inside in. Parità. 30-40 Palla del doppio Break Berrettini. Perfetto il chop di dritto in avanzamento dell’azzurro. 30-30 Non passa il dritto dal centro del romano. 15-30 Scappa via il lob di rovescio del polacco. 15-15 Se ne va la risposta di rovescio dell’italiano. 0-15 Ottimo dritto inside out di Matteo. 4-2 Game Berrettini. Servizio, smorzata, tocco e smash vincente dell’azzurro. 40-0 Matteo arriva in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak 6-4 2-6 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: arriva il break del romano

In questa notizia si parla di: berrettini - majchrzak - diretta - break

