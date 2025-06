LIVE Berrettini-Majchrzak 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Rimani aggiornato in tempo reale con la cronaca del match tra Berrettini e Majchrzak a Wimbledon 2025. Un duello emozionante tra talento italiano e avversario polacco, che tiene i tifosi col fiato sospeso. Segui ogni punto, ogni break e ogni grande giocata, cliccando qui per non perdere neanche un dettaglio di questa sfida cruciale. La tensione è alle stelle: chi si aggiudicherà il set?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Majchrzak. Decolla la risposta di rovescio di Berrettini. 40-0 Prima vincente del polacco. 30-0 Non passa il rovescio del romano 15-0 Servizio, rovescio e smash vincente per Majchrzak. 4-2 Game Berrettini. Prima vincente dell’italiano. 40-15 Altro gratuito di rovescio da parte del polacco. 30-15 Scambio prolungato chiuso dall’ottimo dritto incrociato dell’azzurro. 15-15 Doppio fallo Matteo. 15-0 E’ lungo il rovescio dal centro di Majchrzak. 3-2 BREAK BERRETTINI! Dritto inside out vincente splendido dell’azzurro! 30-40 Se ne va la risposta di dritto di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Majchrzak 4-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro!

